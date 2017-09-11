Рафаэль Надаль: «8-9 месяцев назад было трудно представить, что мы с Федерером выиграем по два «Больших шлема»

Испанец Рафаэль Надаль, в финале US Open обыгравший южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:3, 6:3, 6:4, прокомментировал победу.

– Я очень рад. Это были отличные две недели. По ходу турнира я прибавлял в игре, становился увереннее. И теперь снова взял этот трофей. Для меня это очень много значит. Это лучшее окончания сезона «Больших шлемов» после очень эмоционального года.

Я очень доволен тем, как играл, как справлялся с давлением, как боролся по ходу всего турнира. В игре иногда были спады, но боевой дух всегда был на очень хорошем уровне.

- Я никогда не видел вас таким спокойным в финале «Большого шлема». Даже в первом сете, когда вы упускали брейк-пойнты, вы не расстраивались. Никак не реагировали. Как вам удалось так успокоиться?

– Я не был спокоен. Я нервничал, но активно это демонстрировать было бы глупо, потому что это играет против тебя. Я всю свою жизнь старался держаться так, чтобы это мне помогало, а не вредило. Потому что это одна из вещей, которая зависит от меня, а не от соперника. Это был не тот день, когда можно демонстрировать негативные эмоции. Наоборот. Нужно было принимать ситуацию.

В финале «Большого шлема» ты обязательно будешь нервничать, упустишь какие-то возможности на брейк-пойнтах. Я несколько раз ошибался с приема. Он хорошо играл. Но все это часть игры. Я был готов принять все эти моменты и бороться.

- После того, что случилось в прошлом году...

– Я скажу вам, что случилось в прошлом году. Я был готов выиграть «Ролан Гаррос». Серьезно. Я не говорю, что если бы не травмировался, то обязательно бы его выиграл, потому что такие вещи предсказать невозможно. Но я вам честно скажу, что был готов взять титул, потому что играл хорошо. А когда я получил травму, весь сезон стал казаться провальным.

Но настоящей катастрофой в прошлом году были травмы. Потому что после Индиан-Уэллсе я почти на всех турнирах играл на хорошем уровне.

Конечно, восемь-девять месяцев назад было трудно представить, что мы с Федерером выиграем по два «Больших шлема». Но мы это сделали, и надо просто поблагодарить жизнь за эту возможность. Я много и правильно работал, верил в то, что делаю. Я считаю, что все еще могу прибавить в некоторых вещах, и каждое утро я просыпаюсь с желанием выйти на корт и пытаться это сделать. Наверное, поэтому я до сих пор и добиваюсь успеха.

- С учетом всего, что произошло в прошлом году, и всего, чего вы добились в этом, каким вы запомните этот сезон?

– Конечно, это особый год. Я пару лет не выигрывал «Шлемов», пару лет испытывал проблемы. В 2016 и 2014 годах я получал серьезные травмы в середине сезона, от которых невозможно оправиться по ходу года. В 2015 году у меня были не физические травмы. Была психологическая травма (улыбается). Да, это был тяжелый сезон, но в конце я снова здорово играл. Так что этот год тоже помог.

Конечно, я рад, что снова вернулся на высочайший уровень. Это был эмоциональный сезон, и я просто хочу снова поблагодарить всех, кто мне помогает. У меня отличная команда и отличная семья, которая меня поддерживает и верит в меня, и это здорово. Без них это все было бы почти невозможно.

- Можете рассказать о том, что для вас значит этот титул? Ведь вы выиграли его на харде.

– Для меня он важен, потому что это US Open (улыбается). Я выиграл один из самых важных турниров в сезоне.

Да, какое-то время я не выигрывал на харде, но не потому что плохо на нем играл. Я играл в финале в Австралии, в Акапулько, в Майами. Был готов выигрывать титулы, но этого не произошло.

А сегодня произошло, и я очень рад. US Open – потрясающий турнир. В городе и на корте просто невероятная энергия. Я чувствую с ними связь, и мне нравятся эмоции, которые я испытываю на этом корте.