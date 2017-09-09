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    Надаль выиграл 15-й полуфинал «Большого шлема» подряд

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Пит Сампрас US Open Хуан Мартин дель Потро Джон Макинрой ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Кевин Андерсон

    Испанец Рафаэль Надаль, на US Open обыгравший аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2, выиграл 15-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» подряд. В последний раз испанец проигрывал на стадии полуфинала на US Open-2009 – тогда его обыграл как раз дель Потро.

    Всего баланс Надаля в полуфиналах «Шлемов» составляет 23-3. Все три поражения он потерпел на хардовых «Шлемах».

    Надаль вышел в финал US Open в четвертый раз и стал всего третьим человеком в истории, по четыре раза дошедшим до финала на всех «Больших шлемах». До него это делали только Роджер Федерер и Новак Джокович.

    В этом сезоне Надаль в третий раз вышел в финал «Шлема». До 2017 года такое удавалось ему всего дважды – в 2010 и 2011 годах. Если Надаль победит в финале, то в четвертый раз в карьере выиграет больше одного «Шлема» за сезон: в 2008 и 2013 годах он выиграл два, а в 2010 – три.

    Кроме того, испанец может стать всего шестым в истории трехкратным чемпионом US Open и присоединиться к Ивану Лендлу (три титула), Джону Макинрою (четыре титула), Джимми Коннорсу, Питу Сампрасу и Роджеру Федереру (по пять титулов).

    В финале Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, у которого до этого выиграл все четыре очных встречи.

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