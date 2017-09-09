Надаль выиграл 15-й полуфинал «Большого шлема» подряд

Испанец Рафаэль Надаль, на US Open обыгравший аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2, выиграл 15-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» подряд. В последний раз испанец проигрывал на стадии полуфинала на US Open-2009 – тогда его обыграл как раз дель Потро.

Всего баланс Надаля в полуфиналах «Шлемов» составляет 23-3. Все три поражения он потерпел на хардовых «Шлемах».

Надаль вышел в финал US Open в четвертый раз и стал всего третьим человеком в истории, по четыре раза дошедшим до финала на всех «Больших шлемах». До него это делали только Роджер Федерер и Новак Джокович.

В этом сезоне Надаль в третий раз вышел в финал «Шлема». До 2017 года такое удавалось ему всего дважды – в 2010 и 2011 годах. Если Надаль победит в финале, то в четвертый раз в карьере выиграет больше одного «Шлема» за сезон: в 2008 и 2013 годах он выиграл два, а в 2010 – три.

Кроме того, испанец может стать всего шестым в истории трехкратным чемпионом US Open и присоединиться к Ивану Лендлу (три титула), Джону Макинрою (четыре титула), Джимми Коннорсу, Питу Сампрасу и Роджеру Федереру (по пять титулов).

В финале Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, у которого до этого выиграл все четыре очных встречи.