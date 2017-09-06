Маррей не сыграет в Азии и, вероятнее всего, до конца сезона

Вторая ракетка мира Энди Маррей, продолжающий восстановление от травмы бедра, сообщил, что, скорее всего, не выступит до конца сезона.

«К сожалению, я не смогу сыграть на турнирах в Пекине и Шанхае, а также, скорее всего, в Вене и Париже из-за травмы бедра, которая беспокоит меня последние несколько месяцев.

Проконсультировавшись на прошлой неделе с рядом специалистов, мы с командой решили, что для моих долгосрочных перспектив это лучшее решение.

Хотя профессионально этот год сложился у меня неважно, я уверен, что после периода покоя и восстановления я смогу вернуться на свой лучший уровень и в следующем сезоне бороться за титулы «Большого шлема».

Сезон-2018 я начну на турнире в Брисбене в рамках подготовки к Australian Open и с нетерпением жду матча с Роджером в Глазго 7 ноября.

Со мной работает великолепная команда, с которой мы вместе пройдем восстановительный процесс, и я очень ценю поддержку, которую оказывают мне они и болельщики со всего мира в этот непростой период».

Напомним, ранее досрочно завершили сезон из-за травм Новак Джокович (локоть), Стэн Ваврника (колено) и Кеи Нисикори (запястье).