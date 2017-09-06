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    Маррей не сыграет в Азии и, вероятнее всего, до конца сезона

    Теги Энди Маррей травмы ATP

    Вторая ракетка мира Энди Маррей, продолжающий восстановление от травмы бедра, сообщил, что, скорее всего, не выступит до конца сезона.

    «К сожалению, я не смогу сыграть на турнирах в Пекине и Шанхае, а также, скорее всего, в Вене и Париже из-за травмы бедра, которая беспокоит меня последние несколько месяцев.

    Проконсультировавшись на прошлой неделе с рядом специалистов, мы с командой решили, что для моих долгосрочных перспектив это лучшее решение. 

    Хотя профессионально этот год сложился у меня неважно, я уверен, что после периода покоя и восстановления я смогу вернуться на свой лучший уровень и в следующем сезоне бороться за титулы «Большого шлема».

    Сезон-2018 я начну на турнире в Брисбене в рамках подготовки к Australian Open и с нетерпением жду матча с Роджером в Глазго 7 ноября.

    Со мной работает великолепная команда, с которой мы вместе пройдем восстановительный процесс, и я очень ценю поддержку, которую оказывают мне они и болельщики со всего мира в этот непростой период».

    Напомним, ранее досрочно завершили сезон из-за травм Новак Джокович (локоть), Стэн Ваврника (колено) и Кеи Нисикори (запястье).

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