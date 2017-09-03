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    В воскресенье на US Open Шарапова сыграет вторым запуском после 18:00 мск

    Теги Мария Шарапова US Open WTA

    В воскресенье на Открытом чемпионате США чемпионка-2006 Мария Шарапова проведет свой матч четвертого круга против прошлогодней четвертьфиналистки Анастасии Севастовой (16). Он состоится на центральном корте турнира после встречи Дениса Шаповалова и Пабло Каррено-Бусты, начавшейся только что.

    На остальных кортах турнира игровой день начнется, когда закончится дождь.

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