В воскресенье на US Open Шарапова сыграет вторым запуском после 18:00 мск

В воскресенье на Открытом чемпионате США чемпионка-2006 Мария Шарапова проведет свой матч четвертого круга против прошлогодней четвертьфиналистки Анастасии Севастовой (16). Он состоится на центральном корте турнира после встречи Дениса Шаповалова и Пабло Каррено-Бусты, начавшейся только что.

На остальных кортах турнира игровой день начнется, когда закончится дождь.