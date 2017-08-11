Феррер стал первым игроком, которого Федерер победил 17 раз, не проиграв ни одного матча

В третьем круге «Мастерса» в Монреале швейцарец Роджер Федерер в 17-й раз обыграл испанца Давида Феррера (4:6, 6:4, 6:2). Испанец стал игроком с самой разгромной статистикой в матчах с Федерером – он уступает в личных встречах 0-17. В матчах с Михаилом Южным Федерер ведет 16-0, а с Яркко Ниеминеном – 15-0.

Кроме того, Федерер стал третьим игроком, победившим одного соперника 17 раз, не потерпев ни одного поражения. До него это делали Иван Лендл (против Тима Майотта) и Бьорн Борг (против Витаса Герулайтиса).

«Я уже обыгрывал других соперников 17 раз. С некоторыми я провел по 30-40 матчей. И в итоге они в определенный момент меня обыгрывали, как Роддик, Гонсалес и Содерлинг. Иногда я побеждал их по 10 раз подряд. Но в итоге они меня обыгрывали. Поэтому я очень уважаю сегодняшний матч. Я знаю, что так продолжаться не может. 17 – это много.

До этого мы с Давидом провели упорный трехсетовый матч в Торонто, потом три сета в Цинциннати и вот три сета сегодня. Так что это немного нелепая статистика. Я очень уважаю Давида. Он отличный человек и всегда борется на корте. Так что это довольно странная статистика», – заявил Федерер.