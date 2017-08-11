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    Феррер стал первым игроком, которого Федерер победил 17 раз, не проиграв ни одного матча

    Теги Роджер Федерер Энди Роддик Фернандо Гонсалес Давид Феррер Михаил Южный Яркко Ниеминен Робин Содерлинг ATP Rogers Cup

    В третьем круге «Мастерса» в Монреале швейцарец Роджер Федерер в 17-й раз обыграл испанца Давида Феррера (4:6, 6:4, 6:2). Испанец стал игроком с самой разгромной статистикой в матчах с Федерером – он уступает в личных встречах 0-17. В матчах с Михаилом Южным Федерер ведет 16-0, а с Яркко Ниеминеном – 15-0.

    Кроме того, Федерер стал третьим игроком, победившим одного соперника 17 раз, не потерпев ни одного поражения. До него это делали Иван Лендл (против Тима Майотта) и Бьорн Борг (против Витаса Герулайтиса).

    «Я уже обыгрывал других соперников 17 раз. С некоторыми я провел по 30-40 матчей. И в итоге они в определенный момент меня обыгрывали, как Роддик, Гонсалес и Содерлинг. Иногда я побеждал их по 10 раз подряд. Но в итоге они меня обыгрывали. Поэтому я очень уважаю сегодняшний матч. Я знаю, что так продолжаться не может. 17 – это много.

    До этого мы с Давидом провели упорный трехсетовый матч в Торонто, потом три сета в Цинциннати и вот три сета сегодня. Так что это немного нелепая статистика. Я очень уважаю Давида. Он отличный человек и всегда борется на корте. Так что это довольно странная статистика», – заявил Федерер. 

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