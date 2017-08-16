Светлана Кузнецова: «Всегда защищаю Курникову, когда говорят, что она не выиграла ни одного турнира»

Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова перед стартом на турнире в Цинциннати ответила на вопрос, каких игроков включила бы в свою книгу о женском теннисе России, если бы такую писала.

«Совершенно точно – в первую очередь Анну Курникову. Я считаю, это благодаря ей женский теннис в России вообще стал популярен. Все, что случилось после нее, без нее бы не случилось. Она дала настоящий толчок женскому теннису России.

Я всегда защищаю ее, когда люди начинают говорить: вот, она не выиграла ни одного турнира. И что теперь? Она была в десятке. К тому же, ее вклад в теннис гораздо шире, чем победы на турнирах. Она стала лицом тенниса не только в России, но и по всему миру. Это оказало на развитие тенниса огромное влияние.

Когда я слышу, что Курникова никогда не брала одиночных титулов, я всегда такая: о’кей, а Топ-10 не считается? Вы были в Топ-10? А ракетку в руках держали? Меня вообще всегда удивляет, когда такое говорят люди, которые сами в жизни ничего не добились. Потому что те, кто чего-то добился, знают цену работе и преданности делу и никогда не станут говорить гадости об успехах других. Я никогда не стану принижать чьи-то заслуги, потому что знаю, что они старались изо всех сил. Это достойно только уважения.

К тому же, она к людям относилась хорошо. Помню, мы играли командный юниорский турнир, и она тогда всех пригласила к себе домой. Это было нечто. Никто так никогда не делал. Так что достижения достижениями, но важно и то, какой пример ты подаешь, как помогаешь другим».

Курникова – кандидат в Зал славы?

32-летняя Кузнецова, на этой неделе идущая десятой в Чемпионской гонке WTA, до прошлой недели на всех турнирах сезона играла как минимум в 1/8 финала. Неделю назад в Торонто она в стартовом матче проиграла СиСи Беллис. Отвечая на вопрос, довольна ли она своим сезоном, уроженка Петербурга сказала:

«Не считая прошлой недели – да. (Смеется.) Торонто получился плохим. Но только он. Я обрела стабильность к ветеранскому возрасту.

Топ-игроки любят со мной тренироваться. И я с ними. Я на тренировках выкладываюсь на полную и хочу, чтобы мои партнеры делали то же самое. Я постоянно тренируюсь с Агой, Симоной, Плишковой. Мы постоянно пишем друг другу: «Что, тренироваться-то идем?».

А сегодня мне написала Серена. (Смеется.) Я очень удивилась. Она мне несколько месяцев не отвечала, но я все равно рада, что ответила. Не могу сказать, что там было!.. Я сейчас как футболист, которого поставили бить пенальти. Вы мне практически принесли гол на блюдечке. Но я не могу его забить».

В своем стартовом матче «Премьера» в Цинциннати Кузнецова (8) сегодня сыграет с Юлией Путинцевой, которой ранее в этом году проиграла в Петербурге.