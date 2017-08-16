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    Светлана Кузнецова: «Всегда защищаю Курникову, когда говорят, что она не выиграла ни одного турнира»

    Теги Светлана Кузнецова Серена Уильямс Агнешка Радванска Анна Курникова WTA Симона Халеп Каролина Плишкова

    Восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова перед стартом на турнире в Цинциннати ответила на вопрос, каких игроков включила бы в свою книгу о женском теннисе России, если бы такую писала.

    «Совершенно точно – в первую очередь Анну Курникову. Я считаю, это благодаря ей женский теннис в России вообще стал популярен. Все, что случилось после нее, без нее бы не случилось. Она дала настоящий толчок женскому теннису России.

    Я всегда защищаю ее, когда люди начинают говорить: вот, она не выиграла ни одного турнира. И что теперь? Она была в десятке. К тому же, ее вклад в теннис гораздо шире, чем победы на турнирах. Она стала лицом тенниса не только в России, но и по всему миру. Это оказало на развитие тенниса огромное влияние.

    Когда я слышу, что Курникова никогда не брала одиночных титулов, я всегда такая: о’кей, а Топ-10 не считается? Вы были в Топ-10? А ракетку в руках держали? Меня вообще всегда удивляет, когда такое говорят люди, которые сами в жизни ничего не добились. Потому что те, кто чего-то добился, знают цену работе и преданности делу и никогда не станут говорить гадости об успехах других. Я никогда не стану принижать чьи-то заслуги, потому что знаю, что они старались изо всех сил. Это достойно только уважения.

    К тому же, она к людям относилась хорошо. Помню, мы играли командный юниорский турнир, и она тогда всех пригласила к себе домой. Это было нечто. Никто так никогда не делал. Так что достижения достижениями, но важно и то, какой пример ты подаешь, как помогаешь другим».

    Курникова – кандидат в Зал славы?

    32-летняя Кузнецова, на этой неделе идущая десятой в Чемпионской гонке WTA, до прошлой недели на всех турнирах сезона играла как минимум в 1/8 финала. Неделю назад в Торонто она в стартовом матче проиграла СиСи Беллис. Отвечая на вопрос, довольна ли она своим сезоном, уроженка Петербурга сказала:

    «Не считая прошлой недели – да. (Смеется.) Торонто получился плохим. Но только он. Я обрела стабильность к ветеранскому возрасту.

    Топ-игроки любят со мной тренироваться. И я с ними. Я на тренировках выкладываюсь на полную и хочу, чтобы мои партнеры делали то же самое. Я постоянно тренируюсь с Агой, Симоной, Плишковой. Мы постоянно пишем друг другу: «Что, тренироваться-то идем?».

    А сегодня мне написала Серена. (Смеется.) Я очень удивилась. Она мне несколько месяцев не отвечала, но я все равно рада, что ответила. Не могу сказать, что там было!.. Я сейчас как футболист, которого поставили бить пенальти. Вы мне практически принесли гол на блюдечке. Но я не могу его забить».

    В своем стартовом матче «Премьера» в Цинциннати Кузнецова (8) сегодня сыграет с Юлией Путинцевой, которой ранее в этом году проиграла в Петербурге.

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