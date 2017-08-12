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    Роджер Федерер: «Думал, мне потребуется еще несколько месяцев, чтобы вступить в борьбу за №1»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Робин Хаасе ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati Rogers Cup

    36-летний швейцарец Роджер Федерер, вышедший в полуфинал «Мастерса» в Монреале, ответил на вопрос о том, следит ли за ситуацией вокруг первой строчки рейтинга АТР.

    «Конечно, я слежу за ситуацией, потому что Надаль имел возможность стать первой ракеткой мира на этой неделе. Я думал, что мне потребуется еще несколько месяцев, чтобы вступить в борьбу, но теперь Рафа вылетел, и я могу улучшить свои позиции. Все это связано с отличной игрой. Мне нужно сосредоточиться на следующем матче против Хаасе», – сказал швейцарец.

    По итогам турнира в Цинциннати Федерер может впервые с ноября 2012 года возглавить рейтинг.

     

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