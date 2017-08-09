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    Джокович может подать в суд на журналистку, обвинившую его в применении допинга

    Теги Новак Джокович ATP

    Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович, досрочно завершивший сезон-2017 из-за травмы локтя, может подать в суд на канадскую журналистку Хелен Пеллетье. В одной из статей Пеллетье написала, что Джокович попался на допинге, но ITF его прикрывает. В качестве источника информации Пеллетье указала своего друга.

    «Новак был в отпуске, но немедленно связался с адвокатами. Еще мы консультировались с АТР, и на основе этого будем решать, что делать дальше. Он никогда раньше не подавал в суд на СМИ, несмотря на то, что про него писали много лжи.

    Игроки не распространяются насчет своих травм из-за конкуренции в туре, и это дает возможность для спекуляций. Поэтому всякий раз, когда топ-игрок травмируется, появляются такие статьи», – заявили представители команды Джоковича.

    Отметим, что в прошлом году Рафаэль Надаль подал в суд на экс-министра спорта Франции Розелин Башело, которая обвиняла его в применении допинга.

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