Восьмикратный чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер прокомментировал свои результаты в этом году, когда выиграл пять титулов на семи проведенных турнирах, в том числе два «Шлема» и два «Мастерса».

«Ей-богу, я сам очень удивлен, как складывается сезон, как я себя чувствую, как все получается на корте, как я справляюсь со сложными моментами, каков мой средний уровень. Я удивлен, что все идет настолько хорошо.

Я знал, что однажды, наверное, смогу снова выступить здорово, но не настолько. Так что, если бы мне перед началом года сказали, что я выиграю два «Шлема», я бы посмеялся.

«Уимблдон» всегда был моим любимым турниром и всегда им останется. Мои кумиры ходили и играли здесь. Благодаря им я стал лучше. Так что сделать что-то историческое здесь, на «Уимблдоне», значит для меня очень много. Все очень просто».

Также 35-летний Федерер прокомментировал свои слова с церемонии награждения о том, что «надеется» сыграть на «Уимблдоне» в следующем году (то же самое сказал и в январе про Australian Open).

«Да, я планирую на год вперед: расписание, фитнес, турниры. Так что да, я рассчитываю выступить тут в следующем году. Но в то же время до этого еще очень далеко, а после того, что случилось со мной в прошлом году, я предпочитаю на всякий случай поблагодарить всех. Да, я планирую вернуться, но произойти может что угодно, особенно в 35-36. Но разумеется, моя цель – приехать сюда через год и постараться защитить титул».