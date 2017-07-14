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    Жена Роддика: «У нас остался кубок US Open, но все остальные трофеи Энди выкинул»

    Теги Энди Роддик US Open ATP

    Жена экс-первой ракетки мира Энди Роддика, модель и актриса Бруклин Деккер рассказала, что американец выкинул почти все выигранные за карьеру трофеи.

    «У нас остался его кубок US Open, но все остальные трофеи Энди выкинул.

    Это меня очень расстроило. Он сделал это, когда я ненадолго уехала. Решил, что они для него не символ успеха, что они его не определяют, и что они ему не очень нужны. Поэтому он все их выкинул. Несколько оставил, но они не выставлены в доме», – описала ситуацию Деккер.

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