Четвертьфиналистка «Уимблдона» Светлана Кузнецова оценила приоритет интересов телевидения над интересами игроков на крупнейших турнирах.

«Те, кто составляют расписание, часто об игроках не думают. Это печально, но такова реальность. Я вчера очень поздно закончила играть пару и, когда увидела, что сегодня мне играть первой, очень разозлилась. Почему меня поставили первой, а не второй? Когда я спросила об этом, мне сказали, что это из-за телевидения. Так что получается, телевидение для тенниса важнее, чем игроки».

Напомним, сегодня 32-летняя Кузнецова уступила Гарбинье Мугурусе 3:6, 4:6.