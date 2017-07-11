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    Светлана Кузнецова: «Телевидение для тенниса важнее, чем игроки»

    Теги Светлана Кузнецова Уимблдон телевидение WTA

    Четвертьфиналистка «Уимблдона» Светлана Кузнецова оценила приоритет интересов телевидения над интересами игроков на крупнейших турнирах.  

    «Те, кто составляют расписание, часто об игроках не думают. Это печально, но такова реальность. Я вчера очень поздно закончила играть пару и, когда увидела, что сегодня мне играть первой, очень разозлилась. Почему меня поставили первой, а не второй? Когда я спросила об этом, мне сказали, что это из-за телевидения. Так что получается, телевидение для тенниса важнее, чем игроки».

    Напомним, сегодня 32-летняя Кузнецова уступила Гарбинье Мугурусе 3:6, 4:6.

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