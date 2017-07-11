Первая ракетка России Светлана Кузнецова, вчера вышедшая в свой первый за десять лет четвертьфинал «Уимблдона», рассказала о специфике общения спортсменов с репортерами.

«У меня перед «Уимблдоном» не было никаких интервью – я даже удивилась. Но это хорошо, потому что перед «Ролан Гаррос» наоборот было слишком много, только лишнее давление. А здесь мне полегче. Чувствую себя свободнее, просто смотрю вперед. Так что (отсутствие лишнего внимания) мне помогло. Я не обращаю внимания на то, что думают другие. Они могут думать что хотят. Это их выбор.

Я уже давно этим занимаюсь и знаю все вдоль и поперек. Мне с детства говорили, что я никогда ничего не добьюсь, так что меня ничем не удивишь. Важно понимать, что мнения ничего не решают. Что решает – это твоя игра и твоя вера в себя.

Когда мы приходим на пресс-конференции, нам приходится думать, отвечая на ваши вопросы, а мы не хотим углубляться в мысли. Я просто хочу выйти и сыграть, а никак не обсуждать это потом. Но я понимаю, что это часть моей работы. Да и вообще, я люблю поговорить. Но все равно есть вещи, рассуждать о которых я не хочу.

С возрастом я научилась после общения с репортерами просто стирать диск, забывать, о чем была речь, чтобы сохранить свежесть мысли. Я хочу просто играть, а не думать. Я не смотрю сетки, не думаю о том, кто как играет. Думаю только о себе и том, что мне нужно делать, чтобы сыграть как можно лучше. Так что чем меньше прессы, тем меньше лишних мыслей. Так легче. Конечно, я не могу совсем не общаться с вами, но в этом нужен баланс.

Думаю, общение с прессой часто мешает игрокам. Я понимаю, что мы должны как-то открываться вам, чтобы вы могли делать свою работу, чтобы болельщики могли нас узнать. И вы молодцы. Я ценю то, что вы делаете. Но для нас это непросто, и это источник дополнительного давления.

Я не раз ловила себя на мысли: «Если я сделаю так, что об этом напишут? Что они скажут?» А это начало конца. Так думать нельзя.

Я даже где-то слышала или читала, что Шарапова после допингового скандала отключилась от всех соцсетей. Ничего не читала, потому что то, что ты там читаешь, потом невозможно просто так выкинуть из головы. А ведь люди, которые там пишут, обычно не знают всей картины.

Так что никогда не будет такого, что игрок придет сюда к вам и на голубом глазу расскажет все, что у него в голове. Потому что он не может позволить себе выглядеть на публике слишком уязвимым, рассказывать о своих слабостях и проблемах. Нужно себя защищать.

Очень сложно найти баланс между вежливостью, когда хочешь рассказать что-то интересное, и излишней откровенностью».