Отец и первый тренер Бернарда Томича Джон прокомментировал последние скандалы с участием сына.

«Он мой сын, и я люблю его, но мне стыдно за его подход к делу – он неправильно себя ведет. Я не одобряю его поведение, особенно на таком уникальном турнире «Большого шлема», как «Уимблдон».

Нужно уважать правила и следовать им. Нужно много работать. Нужно полностью выкладываться и заставлять себя становиться лучше».

Как заставить теннисный мир себя ненавидеть