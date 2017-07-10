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    Джон Томич: «Бернард мой сын, и я люблю его, но мне стыдно за его подход к делу»

    Теги ATP Бернард Томич Джон Томич

    Отец и первый тренер Бернарда Томича Джон прокомментировал последние скандалы с участием сына.

    «Он мой сын, и я люблю его, но мне стыдно за его подход к делу – он неправильно себя ведет. Я не одобряю его поведение, особенно на таком уникальном турнире «Большого шлема», как «Уимблдон».

    Нужно уважать правила и следовать им. Нужно много работать. Нужно полностью выкладываться и заставлять себя становиться лучше».

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