Джон Томич: «Бернард мой сын, и я люблю его, но мне стыдно за его подход к делу»
Отец и первый тренер Бернарда Томича Джон прокомментировал последние скандалы с участием сына.
«Он мой сын, и я люблю его, но мне стыдно за его подход к делу – он неправильно себя ведет. Я не одобряю его поведение, особенно на таком уникальном турнире «Большого шлема», как «Уимблдон».
Нужно уважать правила и следовать им. Нужно много работать. Нужно полностью выкладываться и заставлять себя становиться лучше».
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