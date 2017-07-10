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    Уимблдон. 1/8 финала. Кузнецова сыграет с Радванской, Халеп – с Азаренко

    Теги Уимблдон результаты WTA

    За выход в четвертьфинал «Уимблдона» первая ракетка России Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радванской.

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Агнешка Радванска (Польша) Светлана Кузнецова (Россия)
    Дата проведения
    10 июля, 11.30
    Онлайн матча

     

    Анжелик Кербер (Германия) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    Дата проведения
    10 июля, 11.30
    Онлайн матча

     

    Виктория Азаренко (Беларусь) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    10 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Алена Остапенко (Латвия) Элина Свитолина (Украина)
    Дата проведения
    10 июля, 11.30
    Онлайн матча

     

    Коко Вандевей (США) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    10 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Йоханна Конта (Великобритания) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    10 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Ана Конюх (Хорватия) Винус Уильямс (США)
    Дата проведения
    10 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Магдалена Рыбарикова (Словакия) Петра Мартич (Хорватия)
    Дата проведения
    10 июля, 11.30
    Онлайн матча

     

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