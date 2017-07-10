Уимблдон. 1/8 финала. Кузнецова сыграет с Радванской, Халеп – с Азаренко
За выход в четвертьфинал «Уимблдона» первая ракетка России Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радванской.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 10 июля, 11.30
- Дата проведения
- 10 июля, 11.30
- Дата проведения
- 10 июля, 13.00
- Дата проведения
- 10 июля, 11.30
- Дата проведения
- 10 июля, 13.00
- Дата проведения
- 10 июля, 13.00
- Дата проведения
- 10 июля, 13.00
- Дата проведения
- 10 июля, 11.30
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