Иллюзионист Ури Геллер призвал читателей The Sun лечить Маррея наложением рук на его фотографию

Израильский иллюзионист и ясновидящий Ури Геллер призвал читателей таблоида The Sun помочь действующему чемпиону «Уимблдона» Энди Маррею справиться с травмой бедра.

Геллер утверждает, что сегодня в 15.40 по лондонскому времени (17.40 по Москве) люди должны сосредоточить свою «позитивную энергию» и передать ее Маррею, потерев его фотографию.

Сообщается, что вчера Маррей провел две тренировки, но на обоих хромал и испытывал проблемы с бедром. Тем не менее, он заявил, что не планирует сниматься с «Уимблдона».