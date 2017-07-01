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    Иллюзионист Ури Геллер призвал читателей The Sun лечить Маррея наложением рук на его фотографию

    Теги Энди Маррей Уимблдон ATP

    Израильский иллюзионист и ясновидящий Ури Геллер призвал читателей таблоида The Sun помочь действующему чемпиону «Уимблдона» Энди Маррею справиться с травмой бедра.

    Геллер утверждает, что сегодня в 15.40 по лондонскому времени (17.40 по Москве) люди должны сосредоточить свою «позитивную энергию» и передать ее Маррею, потерев его фотографию.

    Сообщается, что вчера Маррей провел две тренировки, но на обоих хромал и испытывал проблемы с бедром. Тем не менее, он заявил, что не планирует сниматься с «Уимблдона».

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