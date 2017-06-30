Прошла жеребьевка мужского «Уимблдона». Действующий чемпион британец Энди Маррей (1) начнет турнир матчем с квалифаером. Вместе с ним в первую четверть сет попал Стэн Вавринка (5), который в первом круге встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Во вторую четверть попали Рафаэль Надаль (4), который сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, и Марин Чилич (7), которого ждет матч с Филиппом Кольшрайбером.

В третью четверть посеяны Роджер Федерер (3), и он сыграет с украинцем Александром Долгополовым, и прошлогодний финалист Милош Раонич (6), который встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом. В нижней четверти оказались Новак Джокович (2), который сыграет со словаком Мартином Клижаном, и Доминик Тим (8) – он встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.

Кроме Медведева, в сетке еще пятеро россиян. Карен Хачанов (30) и Андрей Кузнецов встретятся между собой, Дмитрий Турсунов – с Фабио Фоньини (28), Михаил Южный – с Николя Маю, а Евгений Донской – с Александром Зверевым (10).

Полностью сетку смотрите здесь.