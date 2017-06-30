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    Уимблдон. Медведев в первом круге сыграет с Вавринкой, Донской – со Зверевым-младшим, Хачанов – с Кузнецовым

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Михаил Южный Дмитрий Турсунов Уимблдон ATP Стэн Вавринка Марин Чилич Евгений Донской Андрей Кузнецов Милош Раонич Доминик Тим Карен Хачанов Даниил Медведев

    Прошла жеребьевка мужского «Уимблдона». Действующий чемпион британец Энди Маррей (1) начнет турнир матчем с квалифаером. Вместе с ним в первую четверть сет попал Стэн Вавринка (5), который в первом круге встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Во вторую четверть попали Рафаэль Надаль (4), который сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, и Марин Чилич (7), которого ждет матч с Филиппом Кольшрайбером.

    В третью четверть посеяны Роджер Федерер (3), и он сыграет с украинцем Александром Долгополовым, и прошлогодний финалист Милош Раонич (6), который встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом. В нижней четверти оказались Новак Джокович (2), который сыграет со словаком Мартином Клижаном, и Доминик Тим (8) – он встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.

    Кроме Медведева, в сетке еще пятеро россиян. Карен Хачанов (30) и Андрей Кузнецов встретятся между собой, Дмитрий Турсунов – с Фабио Фоньини (28), Михаил Южный – с Николя Маю, а Евгений Донской – с Александром Зверевым (10).

    Полностью сетку смотрите здесь.

     

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