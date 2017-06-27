Возняцки снялась обнаженной для обложки ESPN Body Issue

Шестая ракетка мира Каролин Возняцки стала героиней ежегодного Body Issue – специального выпуска журнала ESPN, посвященного телу спортсменов как эстетическому объекту, который выйдет на следующей неделе.

Напомним, в прошлом году для Body Issue снялась Паула Ормачеа, в позапрошлом – Стэн Вавринка, до этого – Винус Уильямс и Томаш Бердых, Агнешка Радванска и Джон Изнер. Еще раньше для журнала снимались Даниэла Гантухова, Вера Звонарева, Серена Уильямс.

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