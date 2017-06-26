Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рейтинг ATP. Хачанов дебютировал в Топ-35, Рублев – в Топ-100, Медведев приблизился в Топ-50

    Теги рейтинги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев

    По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6. Роджер Федерер, в девятый раз победивший в Галле, немного сократил отставание от №4 Новака Джоковича.

    Полуфиналист немецкого турнира Карен Хачанов дебютировал в Топ-35, а четвертьфиналист Андрей Рублев – в Топ-100.

    Четвертьфиналист Лондона Даниил Медведев установил личный рекорд, став 52-м.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 26 июня 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 9390
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7285
    3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 6175
    4 (4) Новак Джокович (Сербия) 5805
    5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 5265
    6 (7) Марин Чилич (Хорватия) 4235
    7 (6) Милош Раонич (Канада) 4150
    8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3895
    9 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3830
    10 (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3075
    25 (32) Фелисиано Лопес (Испания) 1675
    34 (38) Карен Хачанов (Россия) 1176
    52 (60) Даниил Медведев (Россия) 864
    77 (78) Андрей Кузнецов (Россия) 670
    82 (88) Михаил Южный (Россия) 640
    92 (106) Андрей Рублев (Россия) 585
    96 (96) Евгений Донской (Россия) 584

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться