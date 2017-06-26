Рейтинг ATP. Хачанов дебютировал в Топ-35, Рублев – в Топ-100, Медведев приблизился в Топ-50
По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6. Роджер Федерер, в девятый раз победивший в Галле, немного сократил отставание от №4 Новака Джоковича.
Полуфиналист немецкого турнира Карен Хачанов дебютировал в Топ-35, а четвертьфиналист Андрей Рублев – в Топ-100.
Четвертьфиналист Лондона Даниил Медведев установил личный рекорд, став 52-м.
Emirates ATP Rankings
Положение на 26 июня 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|9390
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7285
|3 (3)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|6175
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|5805
|5 (5)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|5265
|6 (7)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4235
|7 (6)
|Милош Раонич (Канада)
|4150
|8 (8)
|Доминик Тим (Австрия)
|3895
|9 (9)
|Кеи Нисикори (Япония)
|3830
|10 (10)
|Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
|3075
|25 (32)
|Фелисиано Лопес (Испания)
|1675
|34 (38)
|Карен Хачанов (Россия)
|1176
|52 (60)
|Даниил Медведев (Россия)
|864
|77 (78)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|670
|82 (88)
|Михаил Южный (Россия)
|640
|92 (106)
|Андрей Рублев (Россия)
|585
|96 (96)
|Евгений Донской (Россия)
|584
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