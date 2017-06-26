По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6. Роджер Федерер, в девятый раз победивший в Галле, немного сократил отставание от №4 Новака Джоковича.

Полуфиналист немецкого турнира Карен Хачанов дебютировал в Топ-35, а четвертьфиналист Андрей Рублев – в Топ-100.

Четвертьфиналист Лондона Даниил Медведев установил личный рекорд, став 52-м.

Emirates ATP Rankings

Положение на 26 июня 2017

