Маррей перечислит призовые из Queen’s Club жертвам пожара в лондонском жилом доме
Первая ракетка мира Энди Маррей пожертвует призовые за свое выступление на турнире в Queen’s Club в пользу пострадавших в результате пожара в 27-этажном жилом здании в Лондоне на прошлой неделе.
30-летний британец, пять раз побеждавший на AEGON Championships, в случае защиты прошлогоднего титула получит порядка 400 000 евро.
Напомним, Маррей известен своей гуманитарной деятельностью и в прошлом году был посвящен в рыцари «за заслуги в области тенниса и благотворительности».
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