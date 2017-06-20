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    Маррей перечислит призовые из Queen’s Club жертвам пожара в лондонском жилом доме

    Теги Энди Маррей ATP AEGON Championships призовые

    Первая ракетка мира Энди Маррей пожертвует призовые за свое выступление на турнире в Queen’s Club в пользу пострадавших в результате пожара в 27-этажном жилом здании в Лондоне на прошлой неделе.

    30-летний британец, пять раз побеждавший на AEGON Championships, в случае защиты прошлогоднего титула получит порядка 400 000 евро.

    Напомним, Маррей известен своей гуманитарной деятельностью и в прошлом году был посвящен в рыцари «за заслуги в области тенниса и благотворительности».

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