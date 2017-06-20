Первая ракетка мира Энди Маррей, сегодня стартующий на турнире в Queen’s Club, оценил изображение себя в виде супергероя, подготовленное его спонсором Under Armour для рекламной кампании, приуроченной к «Уимблдону».

«Гораздо больше меня. (Смеется.) Мышц гораздо больше, корпус большой. Но сойдет».

Также 30-летний Маррей рассказал, что из всех сверхъестественных способностей хотел бы обладать даром становиться невидимым.

«Мне некомфортно, когда на меня смотрят. Я иду поужинать, и ко мне подходят, чтобы сфотографироваться, и мне от этого неудобно, потому что мне это кажется неестественным. Я очень благодарен людям за то, что они следят за моим теннисом, но в то же время считаю, что все мы одинаковые, и относиться ко всем нужно одинаково».

Кроме того, двукратный чемпион «Уимблдона» рассказал о специфике игры на траве после грунта.

«Это непросто. Поясница начинает болеть, потому что нужно низко наклоняться за мячами. На грунте больше устаешь, потому что розыгрыши длиннее, а на траве больше нагружаются суставы, потому что двигаться нужно очень четко. Плюс, у игры на траве свой ритм, который требует специфического настроя. Но в целом, мне гораздо труднее дается переход из зала на открытые корты. Вот это для меня реально трудно».

Сегодня в первом круге AEGON Championships его пятикратный чемпион (1) сыграет с Аляжем Бедене.