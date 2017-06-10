Остапенко выиграла первый титул в карьере

20-летняя латвийка Елена Остапенко, в финале «Ролан Гаррос» обыгравшая румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3, выиграла первый турнир «Большого шлема» и вообще первый титул в карьере. До этого латвийка проиграла три финала на турнирах WTA.

Остапенко стала первой для Латвии чемпионкой турнира «Большого шлема». Кроме того, она самая молодая чемпионка «Шлема» после Марии Шараповой на «Уимблдоне»-2004.

Также латвийка, приехавшая на «Ролан Гаррос» 47-й ракеткой мира, стала первой несеяной чемпионкой этого турнира с 1993 года.

Интересно, что последним человеком, которому удавалось выиграть свой первый титул на турнире «Большого шлема», был Густово Куэртен. Он сделал это на «Ролан Гаррос» 8 июня 1997 года – в день, когда родилась Остапенко.