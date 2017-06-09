Шарапова, вероятно, снова травмирована

Пятикратная чемпионка «Шлемов» Мария Шарапова, которая в конце месяца должна сыграть в Бирмингеме, выразила сожаление, что не может бегать.

30-летняя Шарапова опубликовала старый снимок с подписью «Когда просто хочешь выйти на пробежку😢».

Напомним, экс-первая ракетка мира в прошлом месяце на турнире в Риме получила травму, из-за которой не смогла завершить свой матч второго круга.

Позднее она сообщала о ходе своего восстановления и выкладывала медиа с тренировок, однако не в этом месяце.