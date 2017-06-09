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    Шарапова, вероятно, снова травмирована

    Теги Мария Шарапова травмы WTA

    Пятикратная чемпионка «Шлемов» Мария Шарапова, которая в конце месяца должна сыграть в Бирмингеме, выразила сожаление, что не может бегать.

    30-летняя Шарапова опубликовала старый снимок с подписью «Когда просто хочешь выйти на пробежку😢».

    Напомним, экс-первая ракетка мира в прошлом месяце на турнире в Риме получила травму, из-за которой не смогла завершить свой матч второго круга.

    Позднее она сообщала о ходе своего восстановления и выкладывала медиа с тренировок, однако не в этом месяце.

     

    #TBT Just want to go for a run 😢

    Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

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