Первая ракетка Франции Кристина Младенович за свой первый полуфинал «Шлема» во вторник сыграет с полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2015 Тимеа Бачински.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Четвертый круг