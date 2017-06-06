Ролан Гаррос. 1/4 финала. Младенович сыграет с Бачински, Возняцки – с Остапенко
Первая ракетка Франции Кристина Младенович за свой первый полуфинал «Шлема» во вторник сыграет с полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2015 Тимеа Бачински.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 6 июня, 13.00
- Дата проведения
- 6 июня, 13.00
- Дата проведения
- 7 июня, 13.00
- Дата проведения
- 7 июня, 13.00
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