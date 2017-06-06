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    Ролан Гаррос. 1/4 финала. Младенович сыграет с Бачински, Возняцки – с Остапенко

    Теги Ролан Гаррос результаты WTA

    Первая ракетка Франции Кристина Младенович за свой первый полуфинал «Шлема» во вторник сыграет с полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2015 Тимеа Бачински.

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Кристина Младенович (Франция) Тимеа Бачински (Швейцария)
    Дата проведения
    6 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

    Елена Остапенко (Латвия) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    6 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

    Каролин Гарсия (Франция) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    7 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

    Элина Свитолина (Украина) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    7 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

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