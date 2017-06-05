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    В одиночной сетке «Ролан Гаррос» не осталось чемпионок «Шлемов» еще до завершения 4-го круга

    Теги Светлана Кузнецова Саманта Стосур Винус Уильямс Ролан Гаррос WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Тимеа Бачински Кристина Младенович Каролина Плишкова Гарбинье Мугуруса статистика Елена Остапенко

    В воскресенье на «Ролан Гаррос» проиграли все остававшиеся в сетке теннисистки, когда-либо побеждавшие на одиночных турнирах «Большого шлема»: двукратная чемпионка Светлана Кузнецова проиграла Каролин Возняцки, восьмикратная Винус Уильямс – Тимеа Бачински, действующая чемпионка турнира Гарбинье Мугуруса – Кристине Младенович, чемпионка US Open-2011 Саманта Стосур – Елене Остапенко.

    В понедельник в оставшихся матчах четвертого круга сыграют финалистки «Шлемов» Симона Халеп («Ролан Гаррос»-2014) и Каролина Плишкова (US Open-2016).

    Двукратная финалистка Возняцки свой четвертьфинал против дебютантки стадии Остапенко проведет во вторник.

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