В одиночной сетке «Ролан Гаррос» не осталось чемпионок «Шлемов» еще до завершения 4-го круга

В воскресенье на «Ролан Гаррос» проиграли все остававшиеся в сетке теннисистки, когда-либо побеждавшие на одиночных турнирах «Большого шлема»: двукратная чемпионка Светлана Кузнецова проиграла Каролин Возняцки, восьмикратная Винус Уильямс – Тимеа Бачински, действующая чемпионка турнира Гарбинье Мугуруса – Кристине Младенович, чемпионка US Open-2011 Саманта Стосур – Елене Остапенко.

В понедельник в оставшихся матчах четвертого круга сыграют финалистки «Шлемов» Симона Халеп («Ролан Гаррос»-2014) и Каролина Плишкова (US Open-2016).

Двукратная финалистка Возняцки свой четвертьфинал против дебютантки стадии Остапенко проведет во вторник.