Вторая ракетка России Елена Веснина рассказала о своем опыте матчей против 23-кратной чемпионки «Шлемов» Серены Уильямс.

«Перед матчами с Сереной многие говорят, что нечего терять. Выходи и играй в свой лучший теннис. Ты выходишь – и тебе прилетает мяч со скоростью 220 км/ч в одну девятку, 220 – в другую девятку. И думаешь: «Ну, да, в принципе, нечего терять». Просто человек выходит и сносит тебя с корта.

Когда Серена играет на своем уровне, ее мало кто может остановить. Очевидно слабых мест у нее нет. Но она сильно расстраивается, когда не получается первая подача. Сразу начинает чувствовать себя не так уверенно. В тот момент понимаешь – есть шанс. Можно как-то забороться. Когда у нее идет первая подача, она берет самые важные очки. Как только ты пытаешься брейкануть, она подает два эйса – и все. Человеческий организм плохо реагирует на мяч, который летит со скоростью больше 200 км/ч в угол.

Серена как кошка. У нее невероятная стартовая скорость. В тренажерном зале она толкает ногами больше, чем многие мужчины, а от груди легко жмет 100 кг».