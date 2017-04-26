Вторая ракетка России Елена Веснина, сегодня вышедшая во второй круг турнира в Штутгарте, прокомментировала возвращение Марии Шараповой после допинговой дисквалификации, которое состоится через час.

«Я думаю, что многие просто не читали решение CAS и поэтому сейчас недовольны. А я, наверное, одна из немногих, кто его прочитал полностью, и понимаю, что это была просто ее ошибка. В любом случае рада, что она возвращается.

Я обязательно вечером посмотрю ее матч. Мы много играли с ней, и каждый матч против нее – хороший вызов для меня. Так что я была бы очень рада снова с ней сыграть. Для меня она уже вернулась в тур, и от всего, что было, нужно уже абстрагироваться».

Возвращение Шараповой. Онлайн