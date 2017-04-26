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    Елена Веснина: «Я прочитала решение CAS и понимаю, что Шарапова просто ошиблась»

    Теги Мария Шарапова Елена Веснина допинг WTA CAS

    Вторая ракетка России Елена Веснина, сегодня вышедшая во второй круг турнира в Штутгарте, прокомментировала возвращение Марии Шараповой после допинговой дисквалификации, которое состоится через час.

    «Я думаю, что многие просто не читали решение CAS и поэтому сейчас недовольны. А я, наверное, одна из немногих, кто его прочитал полностью, и понимаю, что это была просто ее ошибка. В любом случае рада, что она возвращается.

    Я обязательно вечером посмотрю ее матч. Мы много играли с ней, и каждый матч против нее – хороший вызов для меня. Так что я была бы очень рада снова с ней сыграть. Для меня она уже вернулась в тур, и от всего, что было, нужно уже абстрагироваться».

    Возвращение Шараповой. Онлайн

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