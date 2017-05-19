Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рим (WTA). Мугуруса играет с Винус, Халеп, Бертенс вышли в 1/2 финала, Плишкова выбыла

    Теги результаты WTA Internazionali BNL d'Italia

    Чемпионка турнира в Мадриде Симона Халеп (6) за выход в полуфинал Рима сыграет с дебютанткой стадии Анетт Контавейт (Q).

    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    15 – 21 мая 2017

    Premier 5

    Призовой фонд – 2 775 745 долларов

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Элина Свитолина (Украина) Каролина Плишкова (Чехия)
    6:27:6
    Дата проведения
    19 мая, 16.11
    Онлайн матча

     

    Симона Халеп (Румыния) Анетт Контавейт (Эстония)
    6:26:4
    Дата проведения
    19 мая, 11.20
    Онлайн матча

     

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Винус Уильямс (США)
    6:21:1
    Дата проведения
    19 мая, 18.42
    Онлайн матча

     

    Кики Бертенс (Голландия) Дарья Гаврилова (Австралия)
    6:36:3
    Дата проведения
    19 мая, 14.21
    Онлайн матча

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться