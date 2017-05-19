Рим (WTA). Мугуруса играет с Винус, Халеп, Бертенс вышли в 1/2 финала, Плишкова выбыла
Чемпионка турнира в Мадриде Симона Халеп (6) за выход в полуфинал Рима сыграет с дебютанткой стадии Анетт Контавейт (Q).
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
15 – 21 мая 2017
Premier 5
Призовой фонд – 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 19 мая, 16.11
- Дата проведения
- 19 мая, 11.20
- Дата проведения
- 19 мая, 18.42
- Дата проведения
- 19 мая, 14.21
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