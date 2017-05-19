Чемпионка турнира в Мадриде Симона Халеп (6) за выход в полуфинал Рима сыграет с дебютанткой стадии Анетт Контавейт (Q).

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

15 – 21 мая 2017

Premier 5

Призовой фонд – 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал