Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фабио Фоньини о переносе матча с Надалем: «АТР, отличное расписание в Мадриде!»

    Теги Рафаэль Надаль ATP Фабио Фоньини Mutua Madrid Open

    Итальянец Фабио Фоньини остался недоволен тем, что его матч второго круга турнира в Мадриде против Рафаэля Надаля по просьбе испанца перенесли со вторника на среду.

    «АТР, отличное расписание в Мадриде!!!» – написал он в Instagram.

    Фоньини свой первый матч в Мадриде провел в воскресенье. Изначально встреча с Надалем, начинающим турнир со второго круга, должна была состояться во вторник, но из-за проблем испанца с отитом ее перенесли на среду. Таким образом, перерыв между матчами для Фоньини составил два дня.

    Отметим, что составлением расписания матчей занимается не АТР, а организаторы турнира.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться