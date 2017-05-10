Фабио Фоньини о переносе матча с Надалем: «АТР, отличное расписание в Мадриде!»

Итальянец Фабио Фоньини остался недоволен тем, что его матч второго круга турнира в Мадриде против Рафаэля Надаля по просьбе испанца перенесли со вторника на среду.

«АТР, отличное расписание в Мадриде!!!» – написал он в Instagram.

Фоньини свой первый матч в Мадриде провел в воскресенье. Изначально встреча с Надалем, начинающим турнир со второго круга, должна была состояться во вторник, но из-за проблем испанца с отитом ее перенесли на среду. Таким образом, перерыв между матчами для Фоньини составил два дня.

Отметим, что составлением расписания матчей занимается не АТР, а организаторы турнира.