Британец Дэн Эванс поставил под сомнение принадлежность Аляжа Бедене к Великобритании. Словенец принял британское гражданство в 2015 году, но ITF запретила ему выступать за сборную в Кубке Дэвиса, потому что он уже заигран за Словению. Более того, как сообщает Daily Mail, Бедене сейчас больше времени проводит в Словении, потому что его девушка там работает. Также сообщается, что Бедене планирует выступить на не турнире в лондонском Queen’s Club, а на параллельно идущем турнире в немецком Галле.

«BBC постоянно пишет в твиттере о том, как хорошо он выступает, но он знает, например, что такое газета The Sun? Он знает, почему ее не покупают в Ливерпуле? Мне кажется, что британец должен знать такие вещи о Британии. Но это только мое мнение.

По-моему, наша федерация его продвигает, но он не может играть в Кубке Дэвиса. Мне плевать, пишут ли о моих победах в твиттере, но о нем пишут постоянно. Он не имеет права играть в Кубке Дэвиса, и кажется, что нам так отчаянно нужен еще один игрок. По-моему, это неправильно.

Он уже заигран за Словению, он стоял под национальный гимн и представлял эту страну. Я ничего не имею против него лично, он хороший парень и отличный теннисист. В этом году он добился потрясающих успехов. Но сейчас он уехал обратно в Словению, а наша страна все равно его продвигает и оплачивает его юридические расходы. Он не живет в Британии. Мне кажется, что не нужно так отчаянно стремиться заполучить еще одного игрока.

Я думаю, он принял британское гражданство, потому что это выгодно с коммерческой и финансовой точек зрения, и я его не виню. Теперь у него есть наша федерация, которая платит ему за то, чтобы он был британцем. Но сейчас у нас и так есть достаточно игроков.

Люди, которые управляют твиттером федерации, не любят меня и любят Аляжа. Я и не хочу, чтобы они обо мне писали, но я англичанин до мозга костей. Он выиграл 16 матчей подряд – молодец. В начале года обо мне писали, когда я вышел в полуфинал в Сиднее, но не так активно.

Если я его увижу, то буду с ним разговаривать. Возможно, ему не понравится то, что я сказал, и он не станет со мной разговаривать», – заявил Эванс, до этого высказывавшийся о Бедене в твиттере.

«Ливерпуль» запретил журналистам The Sun посещать домашние матчи команды