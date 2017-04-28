Штутгарт (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Контавейт
В пятницу в Штутгарте 30-летняя Мария Шарапова (WC) впервые сыграет с 21-летней Анетт Контавейт (Q).
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
25 – 30 апреля 2017
Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Крытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.30
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.30
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