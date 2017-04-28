Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Штутгарт (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Контавейт

    Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix

    В пятницу в Штутгарте 30-летняя Мария Шарапова (WC) впервые сыграет с 21-летней Анетт Контавейт (Q).

    Porsche Tennis Grand Prix

    Штутгарт, Германия

    25 – 30 апреля 2017

    Premier

    Призовой фонд – 776 000 долларов

    Крытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Анетт Контавейт (Эстония) Мария Шарапова (Россия)
    Дата проведения
    28 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Лаура Зигемунд (Германия) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    28 апреля, 17.30
    Онлайн матча

     

    Анастасия Севастова (Латвия) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    28 апреля, 19.00
    Онлайн матча

     

    Кристина Младенович (Франция) Карла Суарес-Наварро (Испания)
    Дата проведения
    28 апреля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться