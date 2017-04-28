В пятницу в Штутгарте 30-летняя Мария Шарапова (WC) впервые сыграет с 21-летней Анетт Контавейт (Q).

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

25 – 30 апреля 2017

Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Крытые корты, грунт

Четвертьфинал