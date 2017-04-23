Десятикратный чемпион турнира в Монте-Карло Рафаэль Надаль ответил на вопрос, как отметит свой рекордный титул.

«Да некогда праздновать – сегодня «Реал» с «Барселоной» играют. Будем смотреть. А так, просто поужинаем с семьей. На этом отрезке сезона времени на празднования нет», – сказал теннисист в интервью на корте.

Напомним, 30-летний Надаль – болельщик «Реала» – на новой неделе сыграет на турнире в Барселоне, где тоже поборется за десятый титул. Там он стартует со второго круга, где встретится с победителем встречи Рензо Оливо и Роджерио Дутра да Сильвы.