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    Рафаэль Надаль: «Некогда праздновать – сегодня «Реал» с «Барселоной» играют»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Рафаэль Надаль ATP Monte-Carlo Rolex Masters

    Десятикратный чемпион турнира в Монте-Карло Рафаэль Надаль ответил на вопрос, как отметит свой рекордный титул.

    «Да некогда праздновать – сегодня «Реал» с «Барселоной» играют. Будем смотреть. А так, просто поужинаем с семьей. На этом отрезке сезона времени на празднования нет», – сказал теннисист в интервью на корте.

    Напомним, 30-летний Надаль – болельщик «Реала» – на новой неделе сыграет на турнире в Барселоне, где тоже поборется за десятый титул. Там он стартует со второго круга, где встретится с победителем встречи Рензо Оливо и Роджерио Дутра да Сильвы.

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