Надаль выиграл 70-й титул в карьере и рекордный 50-й – на грунте

Седьмая ракетка мира Рафаэль Надаль (4), в финале турнира в Монте-Карло обыгравший Альберта Рамоса-Виноласа (15) 6:1, 6:3, завоевал 70-й титул в карьере, первый за год и рекордный 50-й – на грунте.

Кроме того, 30-летний испанец стал первым десятикратным чемпионом одного турнира в Открытой эре. До конца грунтового сезона он также поборется за десятые титулы в Барселоне (на следующей неделе) и на «Ролан Гаррос» (c 28 мая).

Нынешний титул стал для Надаля 29-м серии «Мастерс» в карьере, и теперь он на один уступает рекордсмену Новаку Джоковичу. Третьим идет лидер сезона Роджер Федерер с 26-ю.