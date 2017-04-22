Бывший судья АТР: «Мурье – дерьмовый судья, обманщик, лжец, расист, участвовал в сексуальных домогательствах»
Бывший судья АТР Магди Сомат прокомментировал ошибку Седрика Мурье в матче между Рафаэлем Надалем и Давидом Гоффеном.
«Линейный судья говорит «аут», а идиот с вышки говорит: «Нет, мяч в корте».
Почему этот Седрик Мурье до сих пор работает? Дерьмовый судья, обманщик, лжец, расист, участвовал в сексуальных домогательствах, но до сих пор работает».
Отметим, что Гоффен проиграл Надалю четыре гейма подряд после того, как судья ошибся в пользу испанца.
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