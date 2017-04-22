Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бывший судья АТР: «Мурье – дерьмовый судья, обманщик, лжец, расист, участвовал в сексуальных домогательствах»

    Теги Рафаэль Надаль ATP Давид Гоффен Monte-Carlo Rolex Masters судьи

    Бывший судья АТР Магди Сомат прокомментировал ошибку Седрика Мурье в матче между Рафаэлем Надалем и Давидом Гоффеном.

    «Линейный судья говорит «аут», а идиот с вышки говорит: «Нет, мяч в корте».

    Почему этот Седрик Мурье до сих пор работает? Дерьмовый судья, обманщик, лжец, расист, участвовал в сексуальных домогательствах, но до сих пор работает».

    Отметим, что Гоффен проиграл Надалю четыре гейма подряд после того, как судья ошибся в пользу испанца. 

    «Ты спровоцировала меня своими большими сиськами и задницей». Как АТР избавляется от недовольных

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться