Монте-Карло (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Надаль встретится с Шварцманом
В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Monte-Carlo Rolex Masters
Монте-Карло, Монако
16 – 23 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 629 725 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 21 апреля, 10.13
- Дата проведения
- 21 апреля, 11.30
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 21 апреля, 13.00
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