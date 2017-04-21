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    Монте-Карло (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Надаль встретится с Шварцманом

    Теги результаты ATP Monte-Carlo Rolex Masters

    В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

    Monte-Carlo Rolex Masters

    Монте-Карло, Монако

    16 – 23 апреля 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 629 725 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Альберт Рамос-Винолас (Испания) Марин Чилич (Хорватия)
    6:20:1
    Дата проведения
    21 апреля, 10.13
    Онлайн матча

     

    Пабло Куэвас (Уругвай) Люка Пуй (Франция)
    Дата проведения
    21 апреля, 11.30
    Онлайн матча

     

    Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    21 апреля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    21 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

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