В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Monte-Carlo Rolex Masters

Монте-Карло, Монако

16 – 23 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 629 725 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал