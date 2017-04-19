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    Матчу «Челленджера» в США помешали звуки интимной близости

    Теги видео происшествия ATP челленджеры и турниры ITF Митчелл Крюгер Фрэнсис Тиафу

    Во вторник в американском Брэйдентоне, штат Флорида, по ходу матча первого круга «Челленджера» ATP между Фрэнсисом Тиафу (3) и Митчеллом Крюгером на корте стали слышны звуки интимной близости.

    Комментатор онлайн-трансляции Майк Кейшн сначала предположил, что на телефоне кого-то из зрителей на трибунах идет «взрослое кино», но несколько розыгрышей спустя признал, что звук живой и идет «из жилого дома через озеро».

    Матч не был прерван, но 19-летний Тиафу между розыгрышами крикнул: «Не может он быть настолько хорош!»

    87-й номер мирового рейтинга выиграл встречу 6:3, 6:2.

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