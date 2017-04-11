Россиянка Дарья Касаткина, ставшая чемпионкой турнира в Чарльстоне, прокомментировала свою первую победу на соревнованиях WTA в одиночном разряде.

- Я уверена, что вы представляли, каково будет выиграть первый титул WTA. Ожидания оправдались?

– Очень трудно сказать, потому что на меня хлынул такой поток эмоций, что я даже не могу их все описать. Я улыбалась, я смеялась, было все. Именно этого я и ждала – потока эмоций, который невозможно сдержать.

- Теннисисты добиваются успеха не в одиночку. С вами был ваш брат и тренер Владо Платеник. Расскажите, как они вам помогают.

– Я играю в теннис из-за своего брата. Он играл, когда ему было лет 17-18. И когда мне было пять, мои родители пытались решить, в какой спорт меня отдать. Брат предложил теннис. Это очень хороший вид, в котором используются все мышечные группы и так далее. С этого момента он занимался моей физической подготовкой, моей игрой. Мы вместе путешествовали, и я надеюсь, что так будет продолжаться до самого конца.

А с Владо мы работаем уже два с половиной года, и он меня многому научил. С ним я очень сильно прибавила. Я довольна, что мы по-прежнему развиваемся и двигаемся вперед.

- Как вам кажется, титул пришел быстро? Или вы хотели выиграть быстрее?

– Я хотела быстрее. Уже в первый год в туре я думала: «Когда я уже выиграю первый титул?» Потому что я уже играла в полуфиналах, показывала хороший теннис. Все хотят двигаться как можно быстрее. В итоге я выиграла почти в 20 лет, и я рада, что это произошло в Чарльстоне. Это очень хороший город, замечательный турнир. Я очень рада.

- Вы приехали в Чарльстон после не самого удачного сезона турниров на харде. После четырех поражений подряд. Что тут пошло иначе?

– После этого неудачного хардового сезона я была расстроена, но в то же время мотивирована. Мы начали очень упорно работать, добавили дисциплины. Я очень благодарна своей команде. Месяц назад я была, скорее, ребенком. Благодаря им я повзрослела. Это главное. Нужно решить, чего ты на самом деле хочешь от жизни.

- Вы обсуждали с командой то, что вам нужно прибавлять? Каково это было?

– Это был один из самых сложных разговоров в моей жизни, потому что обсуждать плохое очень сложно. Когда у тебя проблемы или кризис в теннисе или в жизни, тебе не хочется это обсуждать, но это необходимо, потому что нужно найти способ изменить ситуацию. Это сложно, но это нужно делать.

- Вам не хватало уверенности? В чем была причина кризиса?

– Мне кажется, все дело в уверенности и психологии. Все играют очень хорошо, просто некоторые игроки сильнее психологически. Нужно быть психологически готовой ко всему, что происходит в жизни.

- По ходу турнира вы говорили, что Владо довольно жестко с вами работает.

– Уже месяц. А на этой неделе – особенно!

- Это часть процесса взросления? Почему это важно?

– Потому что он опускает меня с небес на землю. Иногда ты начинаешь витать в облаках и забываешь – не как играть в теннис, а как действовать на корте и принимать решения. Так что нужно, чтобы кто-то привел тебя в чувства, и ты снова понимала, чего ты хочешь и что нужно делать.

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