Серена на следующей неделе станет первой ракеткой мира вместо Кербер, хотя не выступает после Australian Open

Вторая ракетка мира Серена Уильямс, не выступавшая после победы на Australian Open, на следующей неделе вернется на вершину рейтинга WTA, сместив оттуда Анжелик Кербер.

Это стало известно после того, как немка проиграла в финале турнира в Монтеррее и не смогла обеспечить себе отрыв от Уильямс, достаточный для сохранения №1 после того, как сгорят ее очки за прошлогоднюю победу на турнире в Штутгарте.

Напомним, как и ряд других турниров, штутгартский «Премьер» в этом сезоне пройдет на неделю позже, чем в прошлом, поэтому очки за выступление на нем теннисистки потеряют раньше, чем смогут их защитить.

Кербер сможет вернуть звание №1 успешным выступлением на домашнем турнире, поскольку Уильямс в ближайший месяц выступать не планирует.