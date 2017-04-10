Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рейтинг WTA. Касаткина вернулась в Топ-30, Киз – в Топ-10

    Теги рейтинги WTA Дарья Касаткина

    По итогам игровой недели чемпионка турнира в Чарльстоне Дарья Касаткина, ранее проигравшая четыре матча подряд, вернулась в Топ-30, финалистка Елена Остапенко – в Топ-50.

    Анастасия Павлюченкова, в финале Монтеррея обыгравшая первую ракетку мира Анжелик Кербер, осталась 16-й.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 10 апреля 2017

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7335
    2 (2) Серена Уильямс (США) 7010
    3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6020
    4 (4) Доминика Цибулкова (Словакия) 5265
    5 (5) Симона Халеп (Румыния) 5022
    6 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4790
    7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
    8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4290
    9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4025
    10 (11) Мэдисон Киз (США) 3857
    15 (14) Елена Веснина (Россия) 2925
    16 (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2475
    29 (42) Дарья Касаткина (Россия) 1630
    44 (45) Екатерина Макарова (Россия) 1250
    50 (66) Елена Остапенко (Латвия) 1080
    76 (78) Наталья Вихлянцева (Россия) 775
    78 (80) Евгения Родина (Россия) 773
    89 (86) Екатерина Александрова (Россия) 680
    92 (93) Ирина Хромачева (Россия) 665

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться