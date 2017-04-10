По итогам игровой недели чемпионка турнира в Чарльстоне Дарья Касаткина, ранее проигравшая четыре матча подряд, вернулась в Топ-30, финалистка Елена Остапенко – в Топ-50.

Анастасия Павлюченкова, в финале Монтеррея обыгравшая первую ракетку мира Анжелик Кербер, осталась 16-й.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 10 апреля 2017

