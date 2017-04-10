Рейтинг WTA. Касаткина вернулась в Топ-30, Киз – в Топ-10
По итогам игровой недели чемпионка турнира в Чарльстоне Дарья Касаткина, ранее проигравшая четыре матча подряд, вернулась в Топ-30, финалистка Елена Остапенко – в Топ-50.
Анастасия Павлюченкова, в финале Монтеррея обыгравшая первую ракетку мира Анжелик Кербер, осталась 16-й.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 10 апреля 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Анжелик Кербер (Германия)
|7335
|2 (2)
|Серена Уильямс (США)
|7010
|3 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|6020
|4 (4)
|Доминика Цибулкова (Словакия)
|5265
|5 (5)
|Симона Халеп (Румыния)
|5022
|6 (6)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4790
|7 (7)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|4330
|8 (8)
|Агнешка Радванска (Польша)
|4290
|9 (9)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4025
|10 (11)
|Мэдисон Киз (США)
|3857
|15 (14)
|Елена Веснина (Россия)
|2925
|16 (16)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2475
|29 (42)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1630
|44 (45)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1250
|50 (66)
|Елена Остапенко (Латвия)
|1080
|76 (78)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|775
|78 (80)
|Евгения Родина (Россия)
|773
|89 (86)
|Екатерина Александрова (Россия)
|680
|92 (93)
|Ирина Хромачева (Россия)
|665
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