Третья ракетка России Анастасия Павлюченкова (2), в финале турнира в Монтеррее обыгравшая Анжелик Кербер (1) 6:4, 2:6, 6:1, завоевала девятый титул в карьере и четвертый – на турнире (2010, 2011, 2013).

«Я просто в шоке и, по-моему, еще не осознала, что выиграла турнир в четвертый раз. У некоторых всего четыре титула за всю жизнь, а у меня – только здесь. Для меня это особенное место. Я выиграла здесь свой первый трофей и с тех пор – еще три. Впрочем, титул – это всегда титул, и я очень рада победить сегодня».

На старте матча 25-летняя россиянка сделала ранний брейк и выиграла партию со своего третьего сетбола.

«Играть с первой ракеткой мира – это всегда большое событие: все к этому стремятся. Это происходит не так часто – мне вот довелось сегодня. А обыграть №1 здесь вообще потрясающе, для меня это действительно очень радостный момент».

Во второй партии Кербер, свой последний на данный момент титул выигравшая на US Open, сделала брейк в затяжном третьем гейме и довела сет до победы.

«Честно говоря, после второго сета у меня уже практически не было сил, – рассказала Павлюченкова после матча. – Во-первых, было очень жарко – условия тяжелые. А Анжелик заставляла меня играть каждое очко, так что уже после первого сета я чувствовала, что сил мало. А первые три гейма второго были такие длинные, что я уже думала: «Ну все, труба».

Но это был финал. Я сказала себе, что сделаю все и отдам все до последнего. Так что пришлось найти в себе еще какие-то силы и вложить их в матч. Я очень рада, что мне это удалось».

Павлюченкова, с начала сезона сыгравшая в четвертьфиналах Australian Open и Индиан-Уэллса, в решающем сете повела 5:0 и довела матч до победы чуть менее чем за два часа. Россиянка выполнила 49 ударов навылет (против 14 у соперницы) при 31 невынужденной ошибке (10 у Кербер).

После матча чемпионка прокомментировала свои слова о сложности игровых условий в Монтеррее, диссонирующие с ее успехом на турнире.

«Я люблю жаловаться! Дайте мне пожаловаться! (Смеется.) Иногда люблю пожалеть себя: вот, так жарко, так тяжело. И дело не в том даже, что тут так уж тяжело играть. Просто большой контраст с предыдущими турнирами».

По итогам недели Павлюченкова стала 12-й в Чемпионской гонке WTA, Кербер – 10-й.

«Теперь я, пожалуй, несколько дней порадуюсь победе. Хотя в теннисе расслабляться некогда – всегда через пару недель опять играть. У меня будет Кубок Федерации, буду играть за страну. Но в любом случае, надеюсь сохранить и развить эту форму на весь сезон и на следующих турнирах играть еще лучше и быть еще более подготовленной».