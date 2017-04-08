Вторая ракетка мира серб Новак Джокович, в рамках матча Кубка Дэвиса обыгравший испанца Альберта Рамоса со счетом 6:3, 6:4, 6:2, прокомментировал состояние своего локтя.

«С локтем все в порядке. Взяв перерыв, я правильно поступил и сегодня подавал так, как не подавал несколько месяцев. Мне кажется, что я на правильном пути, я доволен тем уровнем, на котором сейчас нахожусь. Я стараюсь снова показывать свой теннис. Мне трудно примириться с тем, что мои результаты стали хуже, но после стольких лет на высочайшем уровне это вполне естественно, и я должен с этим смириться. Я должен верить в то, что делаю, и результаты точно придут».

Кроме того, серб прокомментировал разговоры об изменении формата проведения Кубка Дэвиса.

«Я уже устал говорить на эту тему, ведь ITF не намерена ничего менять, но формат должен измениться. Если посмотреть на победителей Кубка Дэвиса последних пяти лет, то это не лучшие из тех, кто выступает. Это не то, чего все хотят.

Кубок потерял свою ценность. Нам нужно что-то в духе футбольного чемпионата мира – нейтральное место проведения, один турнир. Будет куда привлекательнее, если будут выступать 10-20-30 команд, будет групповой этап, а потом плей-офф.

Я уверен, что теннисисты захотят выступать на таком турнире, потому что они любят свои страны так же сильно, как я свою. Я уважаю традиции и историю Кубка Дэвиса, но он потерял свою ценность».

