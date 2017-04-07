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    Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Австралия повела 2:0 в матче с США

    Теги сборная США сборная Франции сборная Испании результаты Кубок Дэвиса сборная Бельгии сборная Великобритании ITF сборная Сербии сборная Австралии сборная Италии

    Кубок Дэвиса

    Мировая группа

    7-9 апреля

    Четвертьфинал

    Бельгия – Италия
    Шарлеруа, Spiroudome de Charleroi
    Крытый хард

    Стив Дарси (Бельгия) Паоло Лоренци (Италия)
    Дата проведения
    7 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Андреас Сеппи (Италия)
    Дата проведения
    7 апреля, 15.00
    Онлайн матча

    Рубен Бемельманс / Йорис де Лооре – Симоне Болелли /Алессандро Джаннези

     

    Австралия – США – 2:0
    Брисбен, Pat Rafter Arena
    Открытый хард

    Джордан Томпсон (Австралия) Джек Сок (США)
    6:33:67:66:4
    Дата проведения
    7 апреля, 03.00
    Онлайн матча

     

    Ник Киргиос (Австралия) Джон Изнер (США)
    7:57:67:6
    Дата проведения
    7 апреля, 06.50
    Онлайн матча

    Сэм Грот /Джон Пирс – Стив Джонсон /Сэм Куэрри

     

    Франция – Великобритания
    Руан, Kindarena
    Крытый грунт

    Люка Пуй (Франция) Кайл Эдмунд (Великобритания)
    Дата проведения
    7 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Жереми Шарди (Франция) Дэн Эванс (Великобритания)
    Дата проведения
    7 апреля, 15.00
    Онлайн матча

    Жюльен Беннето /Николя Маю – Доминик Инглот /Джейми Маррей

     

    Сербия – Испания
    Белград, Aleksandar Nikolic Arena
    Крытый хард

    Новак Джокович (Сербия) Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    Дата проведения
    7 апреля, 14.00
    Онлайн матча

     

    Виктор Троицки (Сербия) Пабло Каррено-Буста (Испания)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.00
    Онлайн матча

    Виктор Троицки /Ненад Зимоньич – Марк Лопес /Хауме Муньяр

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