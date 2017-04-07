Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Австралия повела 2:0 в матче с США
Кубок Дэвиса
Мировая группа
7-9 апреля
Четвертьфинал
Бельгия – Италия
Шарлеруа, Spiroudome de Charleroi
Крытый хард
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.00
Рубен Бемельманс / Йорис де Лооре – Симоне Болелли /Алессандро Джаннези
Австралия – США – 2:0
Брисбен, Pat Rafter Arena
Открытый хард
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 06.50
Сэм Грот /Джон Пирс – Стив Джонсон /Сэм Куэрри
Франция – Великобритания
Руан, Kindarena
Крытый грунт
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.00
Жюльен Беннето /Николя Маю – Доминик Инглот /Джейми Маррей
Сербия – Испания
Белград, Aleksandar Nikolic Arena
Крытый хард
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00
Виктор Троицки /Ненад Зимоньич – Марк Лопес /Хауме Муньяр
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