Маррей возобновил тренировки

Первая ракетка мира Энди Маррей, пропустивший «Мастерс» в Майами из-за травмы локтя, с понедельника возобновил тренировки на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Сообщается, что 29-летний британец в ближайшие дни планирует продолжить тренировки в Монте-Карло, где через неделю пройдет первый грунтовый «Мастерс» сезона.

Маррей не планирует участвовать в четвертьфинале Кубка Дэвиса в ближайший уикенд, но, по всей видимости, сможет провести благотворительный матч с Роджером Федерером в понедельник в Цюрихе.