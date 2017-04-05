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    Маррей возобновил тренировки

    Теги Роджер Федерер Энди Маррей травмы ATP Monte-Carlo Rolex Masters

    Первая ракетка мира Энди Маррей, пропустивший «Мастерс» в Майами из-за травмы локтя, с понедельника возобновил тренировки на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

    Сообщается, что 29-летний британец в ближайшие дни планирует продолжить тренировки в Монте-Карло, где через неделю пройдет первый грунтовый «Мастерс» сезона.

    Маррей не планирует участвовать в четвертьфинале Кубка Дэвиса в ближайший уикенд, но, по всей видимости, сможет провести благотворительный матч с Роджером Федерером в понедельник в Цюрихе.

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