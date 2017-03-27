Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джейми Маррей: «Энди сказал, что не может подавать и ему нужен отдых»

    Теги Энди Маррей травмы ATP Джейми Маррей

    Джейми Маррей, в воскресенье с Бруно Суаресом вышедший в четвертьфинал турнира в Майами, рассказал о травме своего брата Энди, из-за которой он с Miami Open снялся.

    «У него какой-то разрыв в локте. Он сказал, что может делать все, кроме как подавать, и что ему просто нужен отдых.

    Не думаю, что он поедет на Кубок Дэвиса на следующей неделе. Если поедет – здорово, но самое главное для него – поправиться, потому что последнее время ему нездоровится.

    У него был лишай, а теперь вот локоть. Плюс, после того, как он снялся с турнира, он два-три дня грипповал. Думаю, ему нужно сначала прийти в себя, чтобы быть в состоянии как следует отыграть следующие три месяца, когда будет много турниров».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться