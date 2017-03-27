Джейми Маррей, в воскресенье с Бруно Суаресом вышедший в четвертьфинал турнира в Майами, рассказал о травме своего брата Энди, из-за которой он с Miami Open снялся.

«У него какой-то разрыв в локте. Он сказал, что может делать все, кроме как подавать, и что ему просто нужен отдых.

Не думаю, что он поедет на Кубок Дэвиса на следующей неделе. Если поедет – здорово, но самое главное для него – поправиться, потому что последнее время ему нездоровится.

У него был лишай, а теперь вот локоть. Плюс, после того, как он снялся с турнира, он два-три дня грипповал. Думаю, ему нужно сначала прийти в себя, чтобы быть в состоянии как следует отыграть следующие три месяца, когда будет много турниров».