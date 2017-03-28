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    Шарапова замечена после тренировки с пакетом льда на голеностопе

    Теги Мария Шарапова травмы

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, отбывающая последний месяц своей допинговой дисквалификации, в понедельник в Лос-Анджелесе замечена возвращающейся домой после тренировки с пакетом льда на левом голеностопе. Никаких деталей о повреждении и его серьезности не сообщается.

    Напомним, первый матч Шараповой после дисквалификации намечен на 26 апреля на «Премьере» WTA в Штутгарте.

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