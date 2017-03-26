Макарова и Веснина могут стать первыми ракетками мира по итогам турнира в Майами

Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова могут впервые стать первыми ракетками мира по результатам турнира в Майами.

После поражения действующих чемпионок турнира Бетани Маттек-Сэндс и Люции Шафаржовой (1) во втором круге россиянкам, чтобы возглавить рейтинг, необходимо выиграть титул при условии, что Кристина Младенович, выступающая со Светланой Кузнецовой, не дойдет во Флориде до финала.

Сегодня Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира, отдав два гейма Анне-Лене Гренефельд и Квете Пешке (6:0, 6:2). Младенович и Кузнецова позднее сегодня сыграют с Ракель Атаво и Хаоцзин Чжань (7).

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