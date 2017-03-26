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    Макарова и Веснина могут стать первыми ракетками мира по итогам турнира в Майами

    Теги Люция Шафаржова Елена Веснина рейтинги пары WTA Екатерина Макарова Бетани Маттек-Сэндс Кристина Младенович Miami Open

    Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова могут впервые стать первыми ракетками мира по результатам турнира в Майами.

    После поражения действующих чемпионок турнира Бетани Маттек-Сэндс и Люции Шафаржовой (1) во втором круге россиянкам, чтобы возглавить рейтинг, необходимо выиграть титул при условии, что Кристина Младенович, выступающая со Светланой Кузнецовой, не дойдет во Флориде до финала.

    Сегодня Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира, отдав два гейма Анне-Лене Гренефельд и Квете Пешке (6:0, 6:2). Младенович и Кузнецова позднее сегодня сыграют с Ракель Атаво и Хаоцзин Чжань (7).

    Андреа Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люция Шафаржова (Чехия)
    6:46:1
    Дата проведения
    26 марта, 18.22
    Онлайн матча

     

    Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия) Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия)
    6:06:2
    Дата проведения
    26 марта, 17.30
    Онлайн матча

     

    Рейчел Атаво (Копс-Джонс) (США) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) Светлана Кузнецова (Россия) / Кристина Младенович (Франция)
    Дата проведения
    26 марта, 22.00
    Онлайн матча

     

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