Чемпионская гонка АТР. У Федерера почти в два раза больше очков, чем у второго места
Emirates ATP Race To London
Положение на 20 марта 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|3045
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|1635
|3 (8)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|1410
|4 (1)
|Григор Димитров (Болгария)
|1355
|5 (4)
|Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
|1255
|6 (5)
|Доминик Тим (Австрия)
|1130
|7 (10)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|975
|8 (6)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|965
|9 (12)
|Джек Сок (США)
|950
|10 (7)
|Энди Маррей (Великобритания)
|840
|34 (28)
|Даниил Медведев (Россия)
|345
|43 (54)
|Евгений Донской (Россия)
|308
|44 (49)
|Андрей Рублев (Россия)
|286
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