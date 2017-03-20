Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионская гонка АТР. У Федерера почти в два раза больше очков, чем у второго места

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей рейтинги ATP Стэн Вавринка Жо-Вильфред Тсонга Григор Димитров Давид Гоффен Евгений Донской Джек Сок Пабло Каррено-Буста Доминик Тим Андрей Рублев Даниил Медведев

    Emirates ATP Race To London

    Положение на 20 марта 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Роджер Федерер (Швейцария) 3045
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 1635
    3 (8) Стэн Вавринка (Швейцария) 1410
    4 (1) Григор Димитров (Болгария) 1355
    5 (4) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 1255
    6 (5) Доминик Тим (Австрия) 1130
    7 (10) Пабло Каррено-Буста (Испания) 975
    8 (6) Давид Гоффен (Бельгия) 965
    9 (12) Джек Сок (США) 950
    10 (7) Энди Маррей (Великобритания) 840
    34 (28) Даниил Медведев (Россия) 345
    43 (54) Евгений Донской (Россия) 308
    44 (49) Андрей Рублев (Россия) 286

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться