По итогам супертурнира в Индиан-Уэллсе чемпион Роджер Федерер поднялся на шестую строчку рейтинга. Полуфиналист Пабло Каррено-Буста вошел в Топ-20, а Джек Сок поднялся на одну строчку и стал 17-м.

Евгений Донской поднялся на 17 строчек и стал четвертой ракеткой России, а Константин Кравчук покинул Топ-100.

Emirates ATP Rankings

Положение на 20 марта 2017

