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    Рейтинг АТР. Федерер стал шестым, Донской поднялся на 17 строчек

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей рейтинги ATP Стэн Вавринка Жо-Вильфред Тсонга Марин Чилич Кеи Нисикори Евгений Донской Милош Раонич Джек Сок Пабло Каррено-Буста Доминик Тим

    По итогам супертурнира в Индиан-Уэллсе чемпион Роджер Федерер поднялся на шестую строчку рейтинга. Полуфиналист Пабло Каррено-Буста вошел в Топ-20, а Джек Сок поднялся на одну строчку и стал 17-м.

    Евгений Донской поднялся на 17 строчек и стал четвертой ракеткой России, а Константин Кравчук покинул Топ-100.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 20 марта 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 12005
    2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8915
    3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5705
    4 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4730
    5 (4) Милош Раонич (Канада) 4480
    6 (10) Роджер Федерер (Швейцария) 4305
    7 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 4145
    8 (9) Доминик Тим (Австрия) 3465
    9 (8) Марин Чилич (Хорватия) 3420
    10 (8) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3310
    17 (18) Джек Сок (США) 2375
    19 (23) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2025
    52 (52) Карен Хачанов (Россия) 875
    60 (58) Даниил Медведев (Россия) 807
    68 (62) Андрей Кузнецов (Россия) 755
    81 (99) Евгений Донской (Россия) 670
    87 (84) Михаил Южный (Россия) 631
    103 (96) Константин Кравчук (Россия) 577

     

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