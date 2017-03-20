Рейтинг АТР. Федерер стал шестым, Донской поднялся на 17 строчек
По итогам супертурнира в Индиан-Уэллсе чемпион Роджер Федерер поднялся на шестую строчку рейтинга. Полуфиналист Пабло Каррено-Буста вошел в Топ-20, а Джек Сок поднялся на одну строчку и стал 17-м.
Евгений Донской поднялся на 17 строчек и стал четвертой ракеткой России, а Константин Кравчук покинул Топ-100.
Emirates ATP Rankings
Положение на 20 марта 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|12005
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8915
|3 (3)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|5705
|4 (5)
|Кеи Нисикори (Япония)
|4730
|5 (4)
|Милош Раонич (Канада)
|4480
|6 (10)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|4305
|7 (6)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|4145
|8 (9)
|Доминик Тим (Австрия)
|3465
|9 (8)
|Марин Чилич (Хорватия)
|3420
|10 (8)
|Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
|3310
|17 (18)
|Джек Сок (США)
|2375
|19 (23)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2025
|52 (52)
|Карен Хачанов (Россия)
|875
|60 (58)
|Даниил Медведев (Россия)
|807
|68 (62)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|755
|81 (99)
|Евгений Донской (Россия)
|670
|87 (84)
|Михаил Южный (Россия)
|631
|103 (96)
|Константин Кравчук (Россия)
|577
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