Совет директоров ITF предлагает, чтобы матчи Кубка Дэвиса игрались до трех сетов, а встречи – длились два дня

Совет директоров ITF рассмотрел и одобрил изменения в формате проведения Кубка Дэвиса. По предложению совета, встречи турнира будет проводиться в том же формате, как и Кубок Федерации – за два дня (а не за три, как сейчас), и матчи будут проходить в трехсетовом формате (а не в пятисетовом, как сейчас).

В августе состоится генеральная ассамблея ITF, на которой будет рассматриваться вопрос о введении этих изменений.