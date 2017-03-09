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    Совет директоров ITF предлагает, чтобы матчи Кубка Дэвиса игрались до трех сетов, а встречи – длились два дня

    Теги Кубок Дэвиса Кубок Федерации ITF

    Совет директоров ITF рассмотрел и одобрил изменения в формате проведения Кубка Дэвиса. По предложению совета, встречи турнира будет проводиться в том же формате, как и Кубок Федерации – за два дня (а не за три, как сейчас), и матчи будут проходить в трехсетовом формате (а не в пятисетовом, как сейчас).

    В августе состоится генеральная ассамблея ITF, на которой будет рассматриваться вопрос о введении этих изменений.

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