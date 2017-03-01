Донской отыграл у Федерера три матч-пойнта и впервые обыграл теннисиста Топ-10

116-я ракетка мира россиянин Евгений Донской, во втором круге турнира в Дубае обыгравший действующего чемпиона Australian Open Роджера Федерера со счетом 3:6, 7:6, 7:6, по ходу тай-брейка второго сета отыграл три матч-пойнта, а в третьей партии отыгрался со счета 2:5. Россиянин подавал на матч при счете 6:5, но проиграл подачу под ноль. В итоге он выиграл решающий тай-брейк со счетом 7:5, хотя по ходу проигрывал 1:5.

Победа над Федерером стала для Донского первой над игроком Топ-10 (после шести поражений).