Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, отбывающая 15-месячную дисквалификацию за мельдоний (закончится в конце апреля), в мае примет участие в выставочном турнире. Мероприятие пройдет 4 мая в преддверии турнира в Мадриде, и на данный момент подтверждено, что на турнире сыграют Шарапова, Кеи Нисикори и Фелисиано Лопес.

Турнир пройдет в формате Tie Break Tens, и матчи будут проходить в виде тай-брейка до 10 очков. На турнире будет мужская и женская сетки – в каждой по восемь человек. Турнир пройдет по олимпийской системе.