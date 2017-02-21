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    Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде

    Теги Мария Шарапова Фелисиано Лопес Кеи Нисикори

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, отбывающая 15-месячную дисквалификацию за мельдоний (закончится в конце апреля), в мае примет участие в выставочном турнире. Мероприятие пройдет 4 мая в преддверии турнира в Мадриде, и на данный момент подтверждено, что на турнире сыграют Шарапова, Кеи Нисикори и Фелисиано Лопес.

    Турнир пройдет в формате Tie Break Tens, и матчи будут проходить в виде тай-брейка до 10 очков. На турнире будет мужская и женская сетки – в каждой по восемь человек. Турнир пройдет по олимпийской системе.

     

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